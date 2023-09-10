Samsun'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Samsun'un Kavak ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak bir aileyi dolandıran şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:49 facebook

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