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        Salıpazarı'nda yeni yerleşim yerinin temeli atıldı

        Salıpazarı Barajı projesinden etkilenen, Düzköy, Çiçekli ve Orta mahallede hak sahibi olan aileler için yapılacak olan konutların temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:04
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        Salıpazarı'nda yeni yerleşim yerinin temeli atıldı
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        Bereket Mahallesi Alanyaykın yolu üzerinde inşa edilecek olan konutlar için temel etme törenine, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Bülent Polat ve hak sahipleri katıldı.

        Belediye Başkanı Halil Akgül, "İçme ve sulama barajı inşaatı hızla devam ediyor. Baraj sahasında ev ve arazileri istimlak edilen bazı vatandaşlarımız için DSİ tarafından yeni konutlar yapılıyor. 4 kat ve 8 daireden oluşacak olan konutların ilçemize ve hak sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Salıpazarı Yeniden Yerleşim Yeri Projesi'nin 2026 yılında tamamlanarak konutların hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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