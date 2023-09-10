Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 10.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:38
Dilara Deniz (23) yönetimindeki 55 AGZ 966 plakalı otomobil, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi'nde, Furkan Demşek'in (28) kullandığı 55 AGR 147 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Demşek, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.