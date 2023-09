Samsun'da kenevirden elde edilen kumaşlar kıyafet, çanta ve aksesuarlara dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce Türkiye’nin Kenevir Ekim Merkezi ilan ettiği Samsun'da kenevir yetiştiriciliği devam ediyor.

Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kenevirler, eylül ayında hasat ediliyor. Liflerinden elde edilen iplikler, Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’ndeki ahşap tezgahlarda kumaşa dönüştürülüyor.

Osmanlı zarafetini geleneksel motiflerle harmanlayarak anti bakteriyel kumaşlardan özgün kıyafetler tasarlayan kadın ustalar, koleksiyonlarına özel tasarladıkları "First Lady" serisini ekledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde 22 tezgahta, kenevirden günde 88 metre ip dokunuyor. Yazın serin kışın ise sıcak tutan doğal kumaşlardan gömlek, pantolon, yelek, kimono, elbise, şal, atkı ve peşkir, ranır, perde, çeyizlik ev tekstili ve mefruşat ile çanta, broş, takı ve hediye kutularından oluşan aksesuarlar üretiliyor.

Üç ay eğitim aldıktan sonra istihdam edilen 30 yaş ve altı kadınlar, şık, rahat, dayanıklı ve organik ürünler tasarlıyor. Atölyede hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine önemli katkı sağlayan kadınlar, kıyafet ve mefruşattaki başarılarını aksesuarda da gösteriyor. Çanta, broş, kese, takı ve hediye kutusu tasarımlarıyla dikkati çeken atölyenin kadın çalışanları, dünya liderlerinin eşleri için düşündükleri "First Lady" modeli aksesuarları, satış mağazası ile sosyal medya hesaplarında beğeniye sundu. Yeni model aksesuarlar kısa sürede büyük ilgi görürken, ürünleri sosyal medya hesaplarında gören 10 ülkeden çok sayıda gurbetçi vatandaş, kişiye özel kıyafet ve aksesuar talebinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenevirin kent için çok önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Kenevirin endüstride "yeşil altın" olarak adlandırıldığını dile getiren Demir, "Vezirköprü'de yetiştirilen kenevir lifleri, ip haline geldikten sonra atölyemizde dokunup kumaşa, ardından da modellenip satışa hazır kaliteli ürünler haline geliyor. Bu süreç bizim açımızdan çok anlamlı ve gurur verici bir durum. Ürünlerimize yönelik talep de oldukça yoğun. Bu da bizi mutlu ediyor. Tarıma ve kent ekonomisine katkı noktasında hem kenevir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hem de ürün çeşitliliğinin artırılıp pazarlanmasına yönelik desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki firmalara yöresel desenli kumaş gönderdiklerini aktardı.

Talepten memnun olduklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Aralarında ünlü tasarımcıların da bulunduğu çok sayıda kişi bizden kombin tamamlayıcı 'First Lady' modeli çanta ve broş ile diğer aksesuar ve kıyafetler talep etti. Bu model, çok özel bir tasarım çalışmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede de hak ettiği ilgiye kavuştu. Şu an bir yandan bunları hazırlıyor diğer yandan da yerel zanaatkarlığı yaşatan, yetenekli kadın dokumacılardan kumaş alarak tasarladığı kıyafetleri yurt dışına pazarlayan bir firmamıza kumaş dokuyoruz. Zorlanıyoruz ama inşallah siparişleri zamanında teslim edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 19 kadınımızla kültürel mirasımıza sahip çıkarak başarı öyküsü yazıyoruz. Kenevir, normal iplere göre 5 kat daha sağlam ve yüzde 100 organik olup beden dostudur. Burada kenevir iplerini bin bir zahmetle dokuyarak elde ettiğimiz geleneksel motifli kenevir kumaşlarımızı tekstil ürünlerine dönüştürüyoruz. En çok ilgiyi kıyafet ve aksesuarlar görse de hiçbir ürün de elimizde kalmıyor. Talepler de her geçen gün artıyor. Bu da bize gurur veriyor. Şehrimizde kadına yönelik istihdamın artırılması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e gönülden teşekkür ediyoruz."