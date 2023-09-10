Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.
Giriş: 10.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:39
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, açık cezaevinden firar eden hükümlü D.A.K'nin, Emirefendi Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Operasyonla yakalanan firari D.A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.