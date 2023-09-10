Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Kapıkayafest Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkayafest Fotoğrafçılık Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Kapıkayafest Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle 26-30 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen "Kapıkayafest Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, törende yaptığı konuşmada, "Büyük zaferimizin 100. yılında 'Cumhuriyet' temasıyla düzenlediğimiz Kapıkaya Festivali'nde gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasında Kapıkaya'nın eşsiz güzelliğiyle kadrajını süsleyen fotoğraf tutkunlarımıza ödüllerini takdim ettik. Birbirinden güzel eserleri Bafra'mızın tanıtımında kullanmak üzere belediye arşivimize kazandırdık. Bu doğrultuda emek vererek dereceye giren yarışmacılarımızı kutluyor, fotoğraf yolculuklarında başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından fotoğraf yarışmasında 33 fotoğrafçının gönderdiği 129 fotoğraf arasından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren 26 eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        "Paraşüt 1" adlı fotoğrafla birincilik ödülüne layık görülen ve yarışmaya Giresun'dan katılan Ömer Ermiş'e, "Seyir" adlı fotoğrafı ile ikinci olan ve yarışmaya Samsun'dan katılan Aydın Tutaş ile "Bir Kürek Daha" adlı fotoğrafı ile üçüncü olan Yavuz Kabaoğlu'na ödülünü Bafra Belediye Başkanı Kılıç takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı

        Benzer Haberler

        Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı
        Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı
        Samsun'da kenevirden elde edilen kumaşlar kıyafet, çanta ve aksesuarlara dö...
        Samsun'da kenevirden elde edilen kumaşlar kıyafet, çanta ve aksesuarlara dö...
        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da ağa takılan 2,5 metrelik yayın balığı, kilosu 120 TL'den satışta
        Samsun'da ağa takılan 2,5 metrelik yayın balığı, kilosu 120 TL'den satışta
        Salıpazarı'nda yeni yerleşim yerinin temeli atıldı
        Salıpazarı'nda yeni yerleşim yerinin temeli atıldı
        Samsun'da baraj gölünde 94 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Samsun'da baraj gölünde 94 kilogramlık yayın balığı yakalandı