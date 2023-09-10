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        Çarşamba Orman Park'ta çocuklar için Orman Okulu hazırlanıyor

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, doğayı koruyan, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için Çarşamba'ya "Baykuş Orman Okulu" kazandıracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:58
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        Çarşamba Orman Park'ta çocuklar için Orman Okulu hazırlanıyor
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        Çarşamba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların doğayı tanıması, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla Çarşamba Orman Park'ta Orman Okulu hazırlanıyor.

        Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşilin ve mavinin kenti Çarşamba'mıza, Baykuş Orman Okulu kazandırıyoruz. Doğayı koruyan, çevreye saygılı bireyler yetiştirmek, çocuk yaşta doğayı tanıtarak, tabiat sevgisi aşılayarak olur. Biz de bunun bilincinde hareket ederek yeşilin en güzel tonlarına sahip Çarşamba'mızda çocuklarımıza doğayı tanıyacakları, tabiatla iç içe büyüyebilecekleri, hayvanları gözlemleyecekleri alanlar kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Orman Okulu ile çocukların fiziksel, ruhsal, bilişsel gelişimlerine uygun bir alanı hizmete sunmuş olacaklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Baykuş Orman Okulu'muzun içinde resim atölyesi, bahçe sınıfı, kuşhane, orman faaliyetleri ve çiftlik hayvanlarının yer aldığı alanlar olacak. Okulumuzu, Çarşamba Orman Parkı'mızın içinde, yeni eğitim ve öğretim dönemine, çocuklarımızın hizmetine hazırlıyoruz. Çarşamba Orman Parkı'mız da yemyeşil ağaçların içinde, fıstık çamları ile bezenmiş, kuş seslerinin hakim olduğu bölgenin en geniş kumsal hatlarından birine sahip olan bir alan. Çocuklarımız burada hem çeşitli aktivitelere katılacak hem de doğamızı tanıyacak. Baykuş Orman Okulu'muz, ilçemize, bölgemize, en çok da çocuklarımıza hayırlı olsun."

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