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        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:39
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        Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun-Ordu kara yolunda seyreden ve Dörtyol Kavşağına giriş yapmak için manevra yapan Gülsüm Z'nin kullandığı 55 ADM 808 plakalı otomobil orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarpıp devrildi.

        Kazada yaralanan sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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