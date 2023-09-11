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        Havza'da kan bağışları toplandı

        Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:17
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        Havza'da kan bağışları toplandı
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        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracında kan bağışları alındı.

        Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesi'nin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 52 ünite kan bağışı toplandı.

        Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışı toplama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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