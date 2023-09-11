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        Samsun'da servis taşımacılığıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde servis taşımacılığıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:05
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        Samsun'da servis taşımacılığıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, servis şoförü olan O.V. ile Ö.V, minibüsle servis taşımacılığı yapan L.A'ya ait iş yerinin önüne geldi.

        Park halindeki bir otomobile çarparak araçtan inen iki kişi, L.A. ile servis taşımacılığıyla ilgili tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine silahla ateş etmeleri üzerine O.V. yaralandı.

        Silahlardan çıkan kurşunlar çevrede bulunan bazı araçlara da isabet etti.

        Yaralanan O.V, kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları incelemelerde bölgede 25 boş kovan buldu.

        Şüphelilerden L.A, gözaltına alınırken, kaçan Ö.V'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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