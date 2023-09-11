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        Samsun'da fındık bahçesinde çalışan 2 kişi yorgun mermiden yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde fındık bahçesinde çalışan 1'i çocuk 2 kişi, yorgun mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:39
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        Samsun'da fındık bahçesinde çalışan 2 kişi yorgun mermiden yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde dün E.T. (33) ile Y.T. (13) fındık bahçesinde çalıştıkları esnada iki yorgun mermi düştü.

        E.T. sağ bacağından, Y.T. ise sol bacağından yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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