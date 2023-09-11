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        Samsun'da 2 savcıyı tehdit ettiği öne sürülen uzman çavuşa adli kontrol

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 savcıyı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:55
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        Samsun'da 2 savcıyı tehdit ettiği öne sürülen uzman çavuşa adli kontrol
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        İddiaya göre, 9 Eylül'de ilçedeki bir halı sahada oynanan futbol maçında, ilçeye bağlı Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş A.D. (25) ile avukat Ö.M.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sonrası aralarında savcıların da bulunduğu takımdakiler, tarafları dışarı çıkardı.

        A.D, soyunma odası koridorunda da cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. ile tartıştı. Soyunma odasına giren A.D'nin tartıştığı savcıları tehdit ettiği öne sürüldü.

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.D. hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.D, çıkarıldığı hakimlikçe "silah bulundurmamak veya taşımamak suretiyle adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

        A.D'nin, avukat Ö.M.A. ile tartıştığı ve diğerlerinin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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