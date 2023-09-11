Samsun'da bir araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir araçla çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sertaş Küçük'ün kullandığı 34 CNH 949 plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Cafer Öztürk idaresindeki 55 GM 255 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Küçük'ün yönetimindeki otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yola devrildi.
Kazada yaralanan Küçük, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan Karadeniz sahil yolu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.