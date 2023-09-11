MHP Terme ilçe kongresi yapıldı

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu.

Kongreye tek liste olarak katılan Ercan Kaya, yeni başkan seçildi.

Partinin ilçe teşkilatında görev alanlara teşekkür eden MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya, "Bugün şahsıma ve ekibime teslim ettikleri bu hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Terme'miz için gece gündüz çalışacağımıza, tüm ekip ve dava arkadaşlarımızla birlikte söz veriyoruz. Çok çalışıp çok yorulacağız. Çünkü bizim için en iyi Termeli, Terme'nin toprağına en çok ter döken kişidir." dedi.

Kongreye, MHP MYK üyesi Hüseyin Edis, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, MHP İl Teşkilat Başkanı Aykut Çepni ve partililer katıldı.