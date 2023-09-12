Bafra'da okul çevreleri ile servisler denetlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde okul çevreleri ile servis araçlarına denetim gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetimi uygulamasında, 201 kişinin GBT kontrolü yapıldı.
Denetimde 44 okul çevresi, 37 okul servisi, 12 metruk bina, 5 internet kafe, 10 elektronik oyun salonu, 3 park, 6 büfe, 8 tütüncü, 5 kahvehane, 3 iddia spor toto bayisi denetlendi.
Çeşitli eksikleri tespit edilen 3 okul servis sürücüsüne 2 bin 338 lira idari para cezası uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.