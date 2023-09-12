Samsun'da servis taşımacılığıyla ilgili silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Samsun'un Bafra ilçesinde servis taşımacılığıyla ilgili çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tabakhane Mahallesi'nde, servis şoförü O.V. ile Ö.V'nin, servis taşımacılığı yapan L.A. ile arasında çıkan kavganın ardından, yaralanan O.V. tedavisinden sonra, Ö.V. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı kavgaya karışan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.V. ile Ö.V. tutuklandı, L.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün O.V. ile Ö.V, iş yerinin önünde L.A. ile servis taşımacılığıyla ilgili tartışmaya başlamış, silahlı kavgaya dönüşen olayda O.V. yaralanmıştı. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, Ö.V. kaçmış, L.A. ise gözaltına alınmıştı.