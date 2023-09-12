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        Kaymakam Fatih Kayabaşı'dan okul ziyareti

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:44
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        Kaymakam Fatih Kayabaşı'dan okul ziyareti
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        Kayabaşı, Karayolları Fatih Kolin Ortaokulu'nu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yeni eğitim öğretim yılının ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kayabaşı, "Öğrencilerimizin, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerimizin rehberliğinde ilk ders zilinin çalmasından itibaren planlı, düzenli ve gayretli çalışma temposu ile arzuladığımız başarıya ulaşacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni eğitim öğretim yılını kutluyor, eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

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