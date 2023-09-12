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        Karadenizli balıkçılar yeni sezona mezgit bereketiyle başladı

        VEYSEL ALTUN - 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek avlanmaya başlayan Karadenizli balıkçılar, kasalar dolusu mezgitle karaya dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:12
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        Karadenizli balıkçılar yeni sezona mezgit bereketiyle başladı
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        Kentte hava aydınlanmadan denize açılan balıkçılar, sezonun ilk günlerinde mezgit ve barbunya avlıyor.

        Canik Balıkçı Barınağı'ndan demir alan balıkçılar gün boyu açıkta avlanarak gün kararmadan nasiplerine düşen ballıklarla rıhtıma dönüyor.

        Genellikle mezgit ve barbunya avlayan trol balıkçılarının ağlarına kalkan, istavrit, tirsi, çinekop, çupra, zargana ve levrek de takılıyor. Mezgitin kilogramı 100 lira, hamsinin 70 lira, barbunyanın 200 lira, zargana ve istavritin ise 150 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

        Kentte 3 nesildir balıkçılık yapan bir aileden gelen Fatih Malkoç, AA muhabirine, sezona bereketli başladıklarını söyledi.

        Havaların biraz daha soğumasıyla daha iyi bir sezon geçireceklerini dile getiren Malkoç, "Şu an mezgit tutuyoruz, balıklarımız da güzel. Fiyatları da piyasası da uygun. Bugün de 35 kasa mezgit tuttuk Allah bereket versin, bereketli bir gündü, balıklarımız kaliteliydi. Bundan sonra inşallah daha da iyi olacak." dedi.

        Havaların soğumasıyla balıkların daha da çeşitleneceğini belirten Malkoç, "İlerleyen günlerde barbun, tekir, istavrit, çinekop, hamsi avlayacağız. Hamsi balığı daha iyi yani daha çok oluyor, daha çok tutuluyor. Havaların soğuması buradaki teknelerin hep işine geliyor. Allah nasip ederse daha iyi günler olacak." ifadelerini kullandı.

        - "Biz balığımızın çok pahalı gitmesini istemiyoruz"

        Balıkçıların masraflarının fazla olduğunu, dolayısıyla bunun balık fiyatlarına yansıdığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

        "Zaten piyasa belli, mazot, yakıt fiyatlar ortada, masraflarımız çok. Yakıt masrafımız düşük olsa biz balığımızın çok pahalı gitmesini istemiyoruz. Vatandaş yesin, asgari ücretle geçinen insanlar da yesin. Benim balığımın çok pahalı gitmesini istemiyorum ama yakıtım ucuz olsun. Benim balığımın fiyatı da düşük olsun, yakıtım da düşük olsun. Trol balıkçılığı şu an güzel başladı."

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