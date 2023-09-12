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        ASYEG Derneği Ankara'da Ulusal Kırsal Ağ Festivali'ne katıldı

        Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG) Derneği, Ankara'da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Festivaline (UKAFES) katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:43
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        ASYEG Derneği Ankara'da Ulusal Kırsal Ağ Festivali'ne katıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde 11-12 Eylül tarihlerinde Tarım Reformu Yönetim Otoritesi tarafından organize edilen Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi kapsamında yerel eylem gruplarına yönelik UKAFES'in ilk gününe, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Gümen ve Tarım Reformu Başkanı Osman Yıldız da katılım sağladı.

        Türkiye genelinde tüm yerel eylem gruplarının katıldığı festivalde kurdukları standı ziyaret eden tüm katılımcılara ASYEG'in faaliyetleri hakkında bilgi verildi, Asarcık'ta üretilen yöresel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtımı yapıldı.

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