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        Yaralı ebabil kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:18
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        Yaralı ebabil kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı
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        İlkadım ilçesinde vatandaşların 5 hafta önce yaralı bulduğu ebabil kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kanadında yara olduğu belirlenen ebabil kuşu, veteriner hekimlerince tedavi edildi. Tekrar uçmaya başlayan kuş, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, ebabil kuşunun çok özel bir tür olduğunu belirterek, "Bu kuşlar hayatlarının yüzde 90'ını uçarak havada geçirir. Yerde çok nadir bulunurlar. Yaralı kuşu tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bıraktık." ifadesini kullandı.

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