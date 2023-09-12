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        Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:26
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        Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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