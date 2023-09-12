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        Sebastopolis Antik Kenti 2023 kazıları sona erdi

        Karadeniz'in en büyük Roma şehirlerinden Sebastopolis Antik Kenti'ndeki 2023 kazı çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:30
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        Sebastopolis Antik Kenti 2023 kazıları sona erdi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'a 69 kilometre uzaktaki Sulusaray ilçesinde bulunan antik kentte bu yıl ağustosta başlayan kazı çalışmaları, Tokat Müzesi başkanlığında OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür'ün koordinatörlüğünde yürütüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresi, Sulusaray Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle OMÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen kazılar, 21 gün sürdü.

        - Taş döşemeli Roma yolu tespit edildi

        Kazının Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Akın Temür, bu yılki çalışmanın, kazısına daha önceden başlanan Bizans Kilisesi ve Roma Hamamı'nda yürütüldüğünü belirtti.

        Bizans Kilisesi'nin güney tarafında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda mimari yapı elamanı ve seramik buluntusunun yanı sıra parçalanmış halde vaftiz teknesine ulaşıldığını bildiren Temür, şu ifadeleri kullandı:

        "Roma Hamamı'nın doğu sınırını belirlemek için açılan çalışmalarda 3 metre derinlikte, 20 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde taş döşemeli Roma yolu tespit edildi. Kazılar sonucunda yolun kuzey-güney doğrultulu devam ettiği ve doğuya doğru genişlediği görüldü. Önümüzdeki sezon bu alanda çalışmalara kaldığı yerden devam edilmesi planlanıyor."

        Sebastopolis Antik Kenti'ndeki kazıların, sadece arkeolojik malzemenin çıkarıldıktan sonra müzelere aktarılmasıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

        "Disiplinler arası bir anlayış içerisinde bulguların birçok bilim dalı açısından da incelenmesini ve ülkemizde her geçen gün eksikliği daha fazla hissedilen koruma ve restorasyonlarla kalıntıların yeniden ayağa kaldırılmasını da amaçlıyoruz. Bu durum turizm açısından büyük girdiler sağlayarak bölge turizmine canlılık getirecek. Ayrıca çalışmalar bölgeler arası kültürel etkileşimleri belgeleyebilecek önemli bulgular sağlayacağı gibi kentin arkeoloji dünyasındaki yerinin belirlenmesi açısından da oldukça önemli sonuçlar verecek."

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