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        Samsun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:22
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        Samsun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Belediyeevleri Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, taraflardan 3 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan M.A.T ve M.K. ilçedeki bir özel hastaneye, E.P. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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