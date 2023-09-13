AK Parti Milletvekili Ersan Aksu Havza'yı ziyaret etti

AK Parti İlçe Başkanlığına gelişinde Aksu'yu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer karşıladı.

Aksu, daha sonra beraberindekilerle Havza Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Aksu ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Mahallelerimize hizmetlerin ulaşması konusunda sizlere taleplerimizi doğrudan iletmek önemli bir konu." dedi.

Toplantıya, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel de katıldı.

Milletvekili Aksu, Havza'nın şifa kaynağı, kaplıcası ve organize sanayi bölgesiyle üretim ve istihdam merkezi haline gelme yönünde ilerlediğini ifade ederek, "İlçemizin daha üst noktalara taşınması için üstün gayretle çalışıyoruz ve çalışacağız. Havza OSB alan genişleme çalışmaları tamamlandığında 20 bin dekarlık alanı ile Karadeniz’in ve ülkenin en büyük OSB’lerinden biri haline gelecek. Buna bağlı olarak ilçede yaşanacak olan nüfus artışını göz önüne alarak hizmetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Aksu, konuşmaların ardından mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Milletvekili Aksu ve beraberindekiler program kapsamında daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ilçedeki sanayici ve iş insanlarının taleplerini dinledi.

İlçedeki Madeni İşler, Kahveciler ile Bakkal ve Bayiler Esnaf Odalarını da ziyarete den Aksu ve beraberindekiler daha sonra Havza OSB’yi ziyaret ederek burada üretime başlayan ve kurulumu devam işletmelerde incelemelerde bulundular.

Aksu ve beraberindekiler program kapsamında önceki dönem Belediye Başkanı Murat İkiz’i de ziyaret etti.

Havza OSB ziyaretinin ardından tarihi Kurt Köprü'ye geçen Ersan Aksu burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bölgenin turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aksu, Havza programı kapsamında son olarak AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.