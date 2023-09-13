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        Samsun Valiliğinden "denize girmeyin" uyarısı

        Samsun Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:18
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        Samsun Valiliğinden "denize girmeyin" uyarısı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denize girecek olanlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

        Sahilde rüzgar beklendiği aktarılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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