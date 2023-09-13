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        Samsun'daki bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavga ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:40
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        Samsun'daki bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Belediyeevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T, M.K. ile E.P'nin tedavileri tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

        Belediyeevleri Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.A.T. ile M.K. ilçedeki özel hastaneye, E.P. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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