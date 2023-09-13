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        Havzalı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı

        Havza ilçesinde kış hazırlıklarına devam eden kadınlar kuşburnu marmeladı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:21
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        Havzalı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı
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        Bölgede yetişen ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu, marmelat haline getirilerek kışın da tüketiliyor.

        Sevnur Şimşek, kuşburnu marmeladı yapımının zahmetli olduğunu söyledi.

        Pazardan aldıkları kuşburnunu temizleyip kaynattıktan sonra makinede çektirdiklerini belirterek, "Makinede çektirdiğim kuşburnuna ölçeğine göre 7 kilo şeker ilave ederek yaklaşık 3 saat daha kaynattıktan sonra şişeliyoruz. Bir ölçek, yaklaşık 15 kilo kuşburnundan yaklaşık bir kiloluk 21 şişe marmelat çıkıyor." dedi.

        Kışlık yiyecek hazırlıkları kapsamında menemen, konserve ve salça yaptıklarını belirten Şimşek, "Bundan sonra Allah izin verirse kışlık hamur işlerimiz erişte, çorbalık keseceğiz daha sonra ise pancar pekmezimizi yapacağız. Kendi yaptığımız bereketli oluyor. Az az çarşıdan almaktansa her zaman elimizin altında oluyor. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız temiz oluyor ve çoluğumuza çocuğumuza bu ürünleri güven içinde yediriyoruz. Ayrıca pazarda bu tür ürünler pahalı." diye konuştu.

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