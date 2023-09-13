Samsunspor'un santrforu Dimata: "Hedefim Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak" Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Dimata, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Samsun'un çok güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en güzel şehirlerinden Barcelona'dan Samsun'a geldiğini belirten Dimata, "Samsun'la alakalı söyleyebileceğim şey, kesinlikle çok güzel bir şehir. Bana çok iyi davranıyorlar. Taraftarımızla alakalı da gerek maçlarda gerek hazırlık maçında, bize çok yardımcı oluyorlar. Onları, yanımızda görmek bizim için çok önemli." dedi.

Golcü oyuncu, Samsunspor'un hedeflerinin büyük olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"11 senenin ardından Süper Lig'de ilk yılımız. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Bizden daha zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup, herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara tabii ki de yüzde yüzümüzü vererek, her gün daha iyisini yapacağız. Nerden geldiğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama her geçen gün daha iyi oynamamız gerekiyor."

Süper Lig'de Icardi, Aboubakar, Dzeko gibi golcülerin bulunduğunu aktaran Dimata, "Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Bu benim hayata bakış açım. Kendimle her zaman rekabet edip, her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim hedefim, daha iyisini yaparak Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak." diye konuştu.

Dimata, 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacaklarını maça da değinerek, "Puan ve puanlar almaya gideceğiz. Açıkçası şunu söylemek gerekirse, bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor ve çok hoşuma gidiyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular, el topu, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

İdmana sakatlıkları süren Taylan Antalyalı ile Olivier Ntcham katılmadı.