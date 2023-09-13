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        Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı

        Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:05
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        Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı
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        Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor M.E, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda yürürken şüpheli G.E. tarafından silah tehdidiyle aracına alınarak kaçırıldı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak M.E'yi kurtardı.

        Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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