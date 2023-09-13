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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yaz döneminde 50 binden fazla ziyaretçi gezdi

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz döneminde 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:46
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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yaz döneminde 50 binden fazla ziyaretçi gezdi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğu belirtildi.

        Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "13 Nisan 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi her geçen yıl artıyor. Deltayı 2023 yılının yaz döneminde 50 bin 600 kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesinin koruma amaçlı çalışmaları ile doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor."

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Samsun ve Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir sulak alan olduğunu vurguladı.

        Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunuyoruz. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge daha da cazip hale geliyor. Yaban hayatının korunduğu bu doğal güzelliği tüm doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

        365 kuş türünün yaşadığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı, yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

        Araç girişine 2018 Temmuz ayında kapatılan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

        Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp kayıt altına alındı.

        Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

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