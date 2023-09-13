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        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı

        Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:28
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        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı
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        Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor Mustafa E. (56) aracına binen G.E. (34) tarafından silah tehdidiyle kaçırıldı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak Mustafa E'yi kurtardı.

        Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

        Şüpheli G.E'nin eşi bir çocuk annesi Çiğdem E'nin (29), 9 Mart 2017'de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mustafa E. tarafından safra kesesi ameliyatı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Çiğdem E'nin ölümüyle ilgili Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl hapse çarptırılan Mustafa E'nin cezası daha sonra para cezasına çevrildi. Mustafa E, bir süre sonra da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin edildi.

        G.E. hakkında daha önce de Mustafa E'nin Atakum ilçesindeki evine giderek aracına zarar vermesi nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

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