Samsun Büyükşehir Belediyesinden ziraat odalarına taş toplama makinesi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) katkısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan "Tarımda Mekanizasyonun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında alınan taş toplama makineleri, düzenlenen programla Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ziraat odalarına teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yanındaki alanda düzenlenen törende, tarımın değerinin Kovid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Samsun'un bu anlamda önemli bir şehir olduğuna işaret eden Bayram, "Üç büyük ovamız var. İrili ufaklı ovalarımız da mevcut. 950'nin üzerinde köy var ve bu köylerinin hepsi üretici. Köylüyü üretici pozisyonunda ve köyde tutmak istiyoruz. Onun için şehirde ne varsa köylümüze de onu götüreceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının son birkaç yıldır DOKAP destekli projeler geliştirdiğini anlatan Bayram, "Bu makineleşme de bunlardan biri. Eğer makineli tarıma geçmediyseniz, arazilerinizi giderek küçültüyorsanız, verim düşüyor. Verimin düştüğü yerde de o işi kimse yapmaz. Biz hem makineleşmeyi artıracağız hem de tohumda, gübrede, üretilen ürünün yeniliğinde, şehrimize, köylerimize ilave yenilikler getireceğiz. Üretim olacak, üretimden herkes payı alacak. Bu şekilde Türkiye'de refah, mutluluk artacak." diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz da proje ile Samsun genelinde tarımda mekanizasyonun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığının altını çizerek, "Çeltik tarımında kullanılmak üzere üç sarmal vinç alınıp Bafra Ziraat Odasına ve Terme Çeltik üreticileri Birliğine teslim edildi. Bugün de ziraat odalarına taş toplama makinelerini teslim edeceğiz. Çiftçilerimizin bu makineleri kullanarak arazilerindeki taşları kolaylıkla temizleyecek. Projenin üçüncü etabında ise sap parçalama makinesi alarak ihtiyaç duyan ziraat odalarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir de desteklenen projeler hakkında bilgi vererek, gelecek yıl Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında 50 milyon liralık bütçeyle bölgeye fayda sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise tarımsal alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile DOKAP iş birliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tarz destekler odalara ve üyelerine önemli imkanlar sağlıyor. Bizler de elimizden geldiğince üst kurumlarla koordinasyonla eksik kalan yerlerde imkanlarımız dahilinde ziraat odamıza yardımcı olma gayretindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından yüzde 70'i DOKAP destekli temin edilen 4 taş toplama makinesi, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ziraat odası başkanlarına teslim edildi.