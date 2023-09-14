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        Bafra'da motosiklet denetim uygulaması yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:51
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        Bafra'da motosiklet denetim uygulaması yapıldı
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        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim kapsamında 27 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Denetimde 8 araç ve 6 iş yeri kontrol edildi, 42 motosiklet incelendi.

        Kontrollerde 8 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 3 motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten, 5 motosiklet sürücüsüne de muayenesi bulunmaması nedeniyle işlem yapıldı.

        Eksikleri tespit edilen 16 motosiklete toplam 20 bin 435 lira idari para cezası uygulandı, 6 motosiklet trafikten men edildi.

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