Bafra'da motosiklet denetim uygulaması yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim kapsamında 27 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Denetimde 8 araç ve 6 iş yeri kontrol edildi, 42 motosiklet incelendi.
Kontrollerde 8 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 3 motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten, 5 motosiklet sürücüsüne de muayenesi bulunmaması nedeniyle işlem yapıldı.
Eksikleri tespit edilen 16 motosiklete toplam 20 bin 435 lira idari para cezası uygulandı, 6 motosiklet trafikten men edildi.