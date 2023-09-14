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        AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Alaçam'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:10
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        AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu
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        Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı'yı makamında ziyaret eden Aksu, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kayabaşı ise Aksu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına giderek partililerle bir araya gelen Aksu, ardından esnaf ziyareti yapıp halkla buluşmasına katıldı, Sivri Tepe'de incelemelerde bulundu.

        Ziyaretlere AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Güven Kıcır ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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