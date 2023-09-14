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        Ankara'daki Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Festivali'ne OMYEGDER de katıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, Ulusal Kırsal Ağı Destekleme Projesi kapsamında yerel eylem grubu derneklerine yönelik Ankara'da düzenlenen festivale Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) de katılım sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:27
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        Ankara'daki Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Festivali'ne OMYEGDER de katıldı
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        Festivalde Türkiye genelinden 12 ilde faaliyet gösteren Yerel Eylem Grupları, Ankara'da ilçelerine özel ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. OMYEGDER ve Engiz Kadın Kooperatifi de 19 Mayıs ilçesinin yerel ürünleri, geleneksel el sanatları ve tıbbi ve aromatik bitki ürünlerini tanıtmak için festivale katıldı.

        OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel, 2016'da kurulduklarından bu yana ilçelerinin kırsal hareketliliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Engiz Kadın Kooperatifinin kurulumunun en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu anlatan Erel, "Kooperatifimize LEADER Yaklaşımı kapsamında birçok ürün tedariği yaptık. Amacımız ilçemizin marka değeri ürünlerimizi katma değer kazandırarak ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmek. Kooperatif bünyemizde ilçemize özel yöresel ürünler, geleneksel el sanatları ve tıbbi aromatik bitki temsilcilerimiz bulunmaktadır. Bu festival hem kooperatifimizin hem de ürünlerimizin tanıtımları açısından güzel bir çalışma oldu." dedi.

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