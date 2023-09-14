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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:16
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül Perşembe günü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "10 yıl 4 ay uyuşturucu madde kullanma, 8 yıl 1 ay hırsızlık, 2 yıl uyuşturucu madde kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 20 aranan şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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