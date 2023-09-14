Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül Perşembe günü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "10 yıl 4 ay uyuşturucu madde kullanma, 8 yıl 1 ay hırsızlık, 2 yıl uyuşturucu madde kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 20 aranan şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.