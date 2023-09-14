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        Alaçam'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Alaçam ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:36
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        Alaçam'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sunuldu.

        Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Okul Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Program sonunda LGS'de derece yapan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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