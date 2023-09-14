Havza'da muhtarlara yönelik huzur toplantısı düzenlendi

Havza Muhtarları Derneğinde düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile muhtarlar katıldı.

Şahin, polis ve jandarma personeline ilçenin güvenlik ve asayişini sağlamak için verdikleri emek için teşekkür ederek, "Muhtarlar olarak mahallelerimize, polisimize ve jandarmamıza can ve mal güvenliğini sağlamak adına sürdürdükleri çalışmalarda yardımcı olmak öncelikli görevimiz. Biten hasat dönemi ile düğün sayılarında artış gözlenmekte. Düğün ve kutlamalarda silah kullanımın ile anız yakılması konusunda mahalle sakinlerimizi bilinçlendirmek için güvenlik güçlerimizle iş birliğinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda Parlak ve Balcı, sahte para, genel asayiş konuları, dolandırıcılık ve ev ile iş yerlerinden hırsızlık, okul güvenliği, genel trafik güvenliği konularında muhtarlara bilgi verdi.

Ayrıca muhtarlardan düğün ve merasimlerde silah kullanımı ile anız yakılması konusunda uyarıda bulunmaları istenildi.