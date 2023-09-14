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        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle doktoru kaçıran şüpheli tutuklandı

        Samsun'da silah tehdidiyle doktoru kaçırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:27
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        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle doktoru kaçıran şüpheli tutuklandı
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        Merkez Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olan doktor Mustafa E'yi, aracına binerek silah tehdidiyle kaçırdığı iddia edilen G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan doktor Mustafa E'nin (56) dün aracına binen G.E. (34) tarafından silah tehdidiyle kaçırıldığı iddia edilmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak Mustafa E'yi kurtarmıştı. Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalanmıştı.

        Şüpheli G.E'nin eşi, bir çocuk annesi Çiğdem E'nin (29), 9 Mart 2017'de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mustafa E. tarafından safra kesesi ameliyatı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çiğdem E'nin ölümüyle ilgili Sinop 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl hapse çarptırılan Mustafa E'nin cezasının daha sonra para cezasına çevrildiği anlaşılmıştı.

        G.E. hakkında daha önce de Mustafa E'nin Atakum ilçesindeki evine giderek aracına zarar vermesi nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

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