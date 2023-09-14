KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği ön alım fiyatı 12,70 lira

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada, ayçiçeği hasadının bölge genelinde hızla devam ettiğini belirtti.

Genel rekolte miktarı, ürün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktörün bölge için ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğuna işaret eden Erarslan, "Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak bölge rekoltesi yüzde 20 civarında düşmüştür. Birliğimiz Yönetim Kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını kilogram başına 12,70 lira olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz, 40 bin ton ürün mübayaa etmektir." ifadesini kullandı.

Erarslan, Birliğin açıkladığı fiyatın ön alım fiyatı olduğuna dikkati çekerek, "Değişen piyasa şartları çerçevesinde gerekirse fiyat farkı verilmesi söz konusu olacaktır. Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık yarısı yurt dışından karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri olmaktadır." bilgisini verdi.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahip olduğunu belirten Erarslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz."