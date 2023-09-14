Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaşar Y. idaresindeki 55 FF 365 plakalı kamyonetin motor bölümünden, Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Bunun üzerine Yaşar Y, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, yanında bulunan eşi Ayşe Y. ile kamyonetten inerek itfaiyeye haber verdi.

        Bu sırada alevler tüm kamyoneti sardı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaşar Y. ve eşi Ayşe Y. itfaiyenin müdahalesini kaldırıma oturarak izledi.

        Kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        Samsun'da av sezonu bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Samsun'da av sezonu bilgilendirme toplantısı yapıldı
        KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği ön alım fiyatı 12,70 lira
        KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği ön alım fiyatı 12,70 lira
        MHP Havza ilçe kongresi 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak
        MHP Havza ilçe kongresi 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak
        Samsunspor'da Muhammed Gümüşkaya ilk antrenmanına çıktı
        Samsunspor'da Muhammed Gümüşkaya ilk antrenmanına çıktı
        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adli...
        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adli...
        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adli...
        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adli...