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        Samsun'da av sezonu bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ve Yakakent ilçelerinde av sezonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:00
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        Samsun'da av sezonu bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği görev ve sorumluluk alanında ki Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde görevli jandarma ekipleri, "Kara Avcılığı Kanunu" hakkında bilgilendirildi.

        Konuya ilişkin sunum yapan, Bafra DKMP Şefi Semra Akman, sorumluluk sahasında av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen hayvanlar, avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar, avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri, avcıların avlanmaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, usulsüz avlanma ile yapılacak idari ve cezai işlemler hakkında bilgi verdi.

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