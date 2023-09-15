Çarşamba Belediyesi tarım alanında kullanılan en büyük dronlardan birini aldı Çarşamba Belediyesi, tarım alanında kullanılan en büyük dronlardan birini envanterine kattı.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Samsun'un Çarşamba ilçesinde zirai anlamdaki ülkenin en büyük dronu ile ilaçlama dönemine geçileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ovası'nın Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığına işaret etti.

Yeşilırmak kenarındaki kentlerinde özellikle yaz aylarında haşerenin arttığının altını çizen Doğan, "Belediyemiz bünyesine kattığımız, bölgemizde ilk olan alanındaki en büyük dron sayesinde larvayla mücadelede önemli bir adım atmış olacağız. İlk etapta ilaçlama için kullanacağımız dronumuzla ulaşmakta zorlandığımız alanlarda etkili ilaçlama sağlayacağız. 10 dakikalık zamanda 40 dekarlık alanın ilaçlanmasından bahsediyoruz. İlacı homojen şekilde dağıttığı için çevreye, bitkiye ve canlıya zarar vermeden ilaçlama sağlıyor. 4 ton suyla 1 günde bitirdiğimiz işi, 100 litre su ile 2 saat gibi kısa sürede yapmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Dronun aynı zamanda gübreleme ve ekim faaliyetinde de kullanılacağını vurgulayan Doğan, "Çarşamba'mız ve bölgemiz için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. İleride çiftçimizin de hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yenilikçi, teknolojiyi takip eden, bölgemize yararlı hizmetler sunma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Dronu Çarşamba Belediyesine teslim eden firmanın satış yöneticisi Tuncay Danış da dronun, sektörel anlamda kullanılan Türkiye'nin en büyük dronu olduğuna dikkati çekerek, Karadeniz Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de de üçüncü kez bir belediyede kullanılacağını kaydetti.