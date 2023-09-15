Havza'da "12 Eylül Anma ve Anlatma" konferansı düzenlendi Havza Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "12 Eylül Anma ve Anlatma" konferansı gerçekleştirildi.

Havza Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasında düzenlenen konferansa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Emre Şahin'in konuşmacı olarak katıldı.

Havza Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yasin Köz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 12 Eylül darbesinin 43. yılında darbede hayatını kaybeden ülkücüleri anmak için toplandıklarını belirterek, "Türk milliyetçiliği, vatan ve millet sevdasının hiçbir ön şarta dayanmayan kutlu bir yansımasıdır. Ne 12 Eylül öncesini ne de 12 Eylül'ü unuttuk, unuttururuz. 12 Eylül'ü gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Daha sonra Şahin, sunumunda Türklerin tarih sahnesine çıkışından bu zamana kadar yaşanan olaylar, uzak ve yakın Türk siyasi tarihi ile Türk devletlerinin sosyolojik, eğitim ve fikri ilişkileri hakkında bilgi verdi.