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        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:34
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        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır
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        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        El topu ve 5'e 2 ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

        Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Kafilede yer alan yeni transferler Ercan Kara, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Landry Dimata ve Carlo Holse'nin, Galatasaray maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

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