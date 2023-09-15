Samsun'da geri dönüşüme dikkati çekmek için çöp toplama yarışması düzenlendi Samsun'un Canik ilçesinde doğa ve geri dönüşüme dikkatin çekilmesi amacıyla çöp toplama yarışması gerçekleştirildi.

Canik Belediyesince Meşe Orman Park'ta, çocuk ve gençlere geri dönüşüm bilincini aşılamak ve doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen yarışmada, en çok atık toplayan çocuklara hediyeler verildi.

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Ali Altınsoy, çevre ve doğa bilinci edinmiş nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Doğal kaynakları korumayı ve bu bilincin toplumda yaygınlaşmasını sağlamaları gerektiğini vurgulayan Altınsoy, "Tüm güzellikleriyle armağan edilen doğamıza sahip çıkmalıyız. Son birkaç yıl içinde Canik'e kazandırdığımız Sıfır Atık Köyü'yle, Canik Orman Okulu'yla, Canik Atık Getirme Merkezi'yle, ilçemizde düzenlediğimiz sayısız etkinlikler ve hayata geçirdiğimiz projelerle sürdürülebilir çevre bilinci kazanmış, doğa ve çevre bilinci zihinlerinde yer edinmiş nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte geri dönüşüm projelerine verdiği katkılardan dolayı Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de plaket verildi. ​​​​​​​