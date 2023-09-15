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        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:11
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        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Enes B. idaresindeki 66 ACN 412 plakalı tır, İlkadım Bulvarı'nda Ankara istikametine seyrederken Mustafa B. yönetimindeki 55 AP 212 plakalı tırla çarpıştı.

        Bu sırada arkadan gelen Selami D'nin kullandığı 55 AJS 332 plakalı kamyonet, Özgür U. idaresindeki 34 CKK 723 plakalı kamyonet ile Fikri D. yönetimindeki KJ 111D yabancı plakalı otomobil de tırlara çarptı.

        Kazada sürücülerden Selami D. ile Mustafa B. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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