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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:43
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Mehmet B. idaresindeki 55 YC 558 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Alihan K'nin kullandığı 06 AJ 58 29 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mehmet B'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Serdar K. yönetimindeki 05 LL 882 otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Mehmet B, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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