Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Aslan (37) yönetimindeki 55 AJL 291 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda Özkan Çalışkan'ın (21) kullandığı 55 ACH 513 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yaralı sürücü Çalışkan ile aynı motosiklette bulunan Muhammed Efe Demir (17), Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.