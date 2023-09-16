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        Samsun'da bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bekçilerden kaçan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:04
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        Samsun'da bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bekçilerden kaçan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri H.U'yu durdurmak istedi.

        Bekçilerin ikazına uymayan şüpheli kaçtı. Ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı H.U'nun üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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